Afrique du Sud : l’ANC multiplie les rassemblements de soutien au peuple palestinien

Manifestation en soutien au peuple palestinien organisée par le Congrès national africain (ANC) devant l'ambassade d'Israël à Pretoria, mardi 25 mai 2021. © Romain Chanson/RFI

Le parti au pouvoir a toujours été un allié de la cause palestinienne, dans sa lutte contre Israël, qualifié de régime d'apartheid. En mai 2018, l'Afrique du Sud avait retiré son ambassadeur de Tel Aviv et dégradé l'ambassade en simple bureau de liaison. Dans les rangs de l'ANC, certains militants appellent à aller plus loin et rompre les liens diplomatiques avec Tel Aviv. Ils étaient près de 200 réunis devant l'ambassade d'Israël à Pretoria mardi matin.