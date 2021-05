En RDC, le massacre de Yumbi enfin devant la justice

Une maison incendiée à Yumbi en RDC. RFI/Patient LIGODI

RFI

Des affrontements interethniques entre Batende et Banunu, fin 2018 dans la province du Mai Ndombe, avaient fait plusieurs centaines de morts et des dizaines de milliers de réfugiés, partis vers le Congo-Brazzaville voisin. Les violences avaient aussi provoqué l’annulation des élections présidentielle et législatives dans cette partie du pays.