Eruption du Nyiragongo en RDC: l'Observatoire volcanique de Goma a failli a sa mission

La coulée de lave provoquée par l'éruption du volcan Nyiragongo s'est heureusement arrêtée aux portes de Goma ce dimanche 23 mai 2021. via REUTERS - MONUSCO

Texte par : RFI

À Goma, après le choc causé par l’éruption soudaine du Nyiragongo samedi soir, qui a fait près d’une vingtaine de victimes et endommagé plusieurs localités, et particulièrement celle de Buhene, l’heure est aux questions. Notamment celle de savoir pourquoi l’Observatoire volcanique de Goma, chargé de surveiller et d’alerter au moindre problème, n’a pas été en mesure de remplir son rôle.