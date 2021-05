Bénin : Patrice Talon remanie son gouvernement à minima

48 heures après son investiture, le président béninois a rendu public mardi soir la liste de son nouveau gouvernement. C’est un remaniement à minima, Patrice Talon se sépare de son porte-parole, Alain Orounla et a promu quelques fidèles.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Le très dévoué ministre porte-parole quitte le gouvernement. L’opinion et les réseaux sociaux ont commenté et raillé ce départ. Mais surprise dans la soirée, sur une télévision privée, Patrice Talon en personne, au cours d’une émission interactive, téléphone et intervient comme un téléspectateur pour défendre son porte-parole : « il n’a pas démérité et sera appelé à d’autres fonctions très bientôt ».

Toujours est-il qu’il n’y a eu que trois départs et Alain Orounla en fait partie.

Un seul maroquin est revenu aux alliés politiques, portefeuille attribué au parti de Me Adrien Houngbedji, l’une des plus vieilles formations politiques nées pendant la conférence nationale de 1990.

La taille de l’équipe ne change pas, 23 ministres, presque tous des technocrates. Il n’y a eu que 2 nouvelles entrées. Patrice Talon a promu le jeune Romuald Wadagni, ministre d’Etat. Toujours en charge de l’économie et des finances, c’est à lui que le pays doit son embellie économique.

Un autre fidèle récompensé, l’ancien directeur de la communication Wilfried Houngbedji nommé porte-parole du gouvernement.

