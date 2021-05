Comores: Azali Assoumani célèbre sa présidence, l'opposition ne décolère pas

Le président comorien Azali Assoumani lors de la 74e assemblée générale des Nations unies, le 26 septembre 2019 (image d'illustration). AP - Frank Franklin II

Au cours d'une journée sous tension, Azali Assoumani a célébré son deuxième anniversaire à la tête du pays, mercredi 26 mai. Un nouveau président aurait dû être investi ce jour, mais Azali Assoumani a pu se présenter à sa propre succession et été réélu, en 2019, suite à un changement dans la Constitution intervenu en 2018. Gendarmes et policiers étaient largement déployés, craignant que l'opposition tente une action armée. Mais celle-ci avait affiché sa volonté de régler la situation pacifiquement et a tenu parole.