Les Comores sous haute tension avant l'investiture d'Azali Assoumani

Azali Assoumani, le président des Comores, à Paris le 5 décembre 2019. Boris Vichith/RFI

3 mn

Ce 26 mai, date d'investiture traditionnelle du nouveau chef de l’État, les tensions politiques sont exacerbées car un nouveau président aurait dû prendre ses fonctions. Mais le chef de l’État, Azali Assoumani, en exercice depuis 2016, a pu se présenter à sa propre succession et être réélu en 2019, après un changement de Constitution, en 2018. Depuis le début de la semaine, l’armée et la police nationale ont été déployées dans la capitale et ses alentours.