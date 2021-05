RDC: l’éruption du Nyiragongo paralyse toujours l’activité économique à Goma

La capitale du Nord-Kivu est largement coupée du reste du pays depuis l’éruption de Nyiragongo. L’aéroport de Goma est fermé par précaution pour un mois, après l’apparition de fissures en sous-sol. L’aéroport de Bukavu, dans un premier temps fermé, a pris le relais et sert d’aéroport de dégagement. La lave a par ailleurs coupé la route vers le nord sur un kilomètre au niveau de Kibati, entre Goma et Rutshuru, en direction de l’Ouganda.

L’éruption du Nyiragongo a endommagé des infrastructures essentielles autour de Goma. Les répliques sismiques continuent aussi de menacer les immeubles de la capitale provinciale. Ce qui paralyse l’activité économique.

Publicité Lire la suite

La capitale du Nord-Kivu est largement coupée du reste du pays depuis l’éruption de Nyiragongo. L’aéroport de Goma est fermé par précaution pour un mois, après l’apparition de fissures en sous-sol. L’aéroport de Bukavu, dans un premier temps fermé, a pris le relais et sert d’aéroport de dégagement.

La lave a par ailleurs coupé la route vers le nord sur un kilomètre au niveau de Kibati, entre Goma et Rutshuru, en direction de l’Ouganda. « À cause des émissions de gaz très nocifs, cette route ne devrait pas être dégagée avant la fin de la semaine, sans doute avec l’aide de la Minusco », estime Singoma Mwanza, le président provincial de la Fédération des entreprises congolaises (FEC). Or, c’est un axe essentiel pour les échanges commerciaux, en particulier l’approvisionnement alimentaire.

« Pour les importations, les transporteurs dévient soit par le Rwanda, soit par Bukavu et ensuite par voie terrestre ou voie lacustre. Mais pour les entreprises, c’est plus cher d’utiliser ces voies détournées », explique Singoma Mwanza.

Commerces menacés d’effondrement

Vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises, à la tête de la fédération du Nord-Kivu, Donat Mambo commence à peine à faire la tournée des adhérents qui ont subi des dégâts.

Certaines boutiques ont été détruites par la coulée de lave, au nord de Goma. Mais dans la ville, beaucoup d’autres sont menacées par les répliques sismiques à répétition qui fragilisent les immeubles.

Banques fermées

Lui-même grossiste en articles ménagers, dans le quartier commercial sud-ouest de Goma, près de l’aéroport, Donat Mambo explique, entre deux bruyantes répliques sismiques, qu’il doit tout vider en urgence.

« L’immeuble que j’occupe pour mon commerce subit des fissures et des fissures. Je crains qu’il ne tombe alors j’ai pris toute l’après-midi pour évacuer les marchandises que j’avais encore en stock et les entreposer chez moi. Beaucoup de collègues ont fait la même chose, mais la question se pose: où trouver un abri sûr ? »

Donat Mambo, vice-président de la confédération des petites et moyennes entreprises congolaises

Psychose des répliques

Ses clients sont des détaillants des villages environnants, qui ne peuvent plus venir à Goma, ou qui craignent d’y rester coincés. « C’est la psychose pour tous ces commerçants », résume-t-il.

Dans Goma, la plupart ont baissé le rideau. De même que les banques. C’est une grande contrainte pour les entreprises, qui ne peuvent pas y déposer l’argent de leur caisse ou faire des retraits.

Ligne à haute tension touchée

Enfin « la coulée de lave a coupé la ligne à haute tension en provenance du barrage du parc des Virunga », explique Singoma Mwanza, qui dirige aussi la Société congolaise de distribution d’eau et d’électricité.

Non seulement cela crée des pénuries d’électricité, mais c’est une des raisons des coupures d’eau potable dans Goma, puisqu’une des stations de pompage était alimentée par cette ligne à haute tension, qui doit être remise en état.

►À écouter: Éruption du Nyiragongo en RDC: les habitants de Goma face au problème de l'accès à l'eau

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne