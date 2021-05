Côte d'Ivoire: reprise poussive du procès de Guillaume Soro à Abidjan

L'ex-leader rebelle ivoirien et ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, à Paris le 29 janvier 2020. Lionel BONAVENTURE / AFP

Texte par : RFI

Le procès de Guillaume Soro et de 19 de ses proches pour complot et atteinte à l’autorité de l’État a repris mercredi 26 mai devant le tribunal criminel d’Abidjan. La semaine dernière, le procès avait été renvoyé pour permettre à la défense d’avoir accès à des pièces du dossier, et en particulier à l'enregistrement sonore supposé incriminer Guillaume Soro. Mais la défense a argué du fait que la pièce ne lui avait toujours pas été communiquée. Le collectif des avocats a donc décidé de se retirer.