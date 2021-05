Centrafrique: un témoin-clé raconte aux juges de la CPI la naissance des anti-balaka

Vue de la cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas (Image d'illustration). © Peter Dejong/AP/SIPA

Texte par : Stéphanie Maupas Suivre 6 mn

La Cour pénale internationale procède depuis le 24 mai à l’audition d’un témoin-clé dans le procès de Patrice-Édouard Ngaïssona et d’Alfred Yekatom, poursuivis pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis en 2013 et 2014 en Centrafrique. Joachim Kokaté a raconté les premiers pas des anti-balaka, et révélé la teneur de réunions organisées en exil par le président déchu François Bozizé.