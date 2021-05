Conflit en Éthiopie: le retrait des soldats érythréens est-il possible?

Le 2 décembre 2020, les forces érythréenne ont attaqué le village de Gu'iguna, dans la région éthiopienne du Tigré. Ils ont enlevé des habitants et les ont exécutés dans la Goda Bottle and Glass Share Company (19 morts). L’entreprise a été entièrement pillée et détruite par ces soldats. Mai 2021.

© RFI/ Sébastien Németh