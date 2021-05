Angola: le président João Lourenço demande pardon aux familles des victimes du 27 mai 1977

João Lourenço lors d'une conférence de presse à Luanda le 22 août 2017. REUTERS/Stephen Eisenhammer

L'Angola commémorait ce jeudi le 27 mai 1977. Il y a 44 ans, le pays était plongé dans la guerre civile entre les deux grands mouvements de l'indépendance, le MPLA et l'Unita. Le président du MPLA, Agostinho Neto est alors au pouvoir, mais une branche dissidente de son mouvement tente un coup d'État qui échoue. Le 27 mai, s'en suit une répression qui fait des milliers de victimes. Pendant plus de 40 ans, le MPLA a cultivé le plus grand secret autour de cette journée, surnommée « la Purge ». Mercredi, le président angolais, João Lourenço, a demandé pardon.