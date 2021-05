L'Allemagne reconnaît avoir commis un «génocide» en Namibie pendant la colonisation

Un crâne humain, appartenant au peuple Herero ou Nama, exposé lors d’une cérémonie à Berlin, le 29 août 2018. REUTERS - CHRISTIAN MANG

Berlin a pour la première fois reconnu vendredi avoir commis un « génocide » en Namibie contre les populations Herero et Nama pendant l'ère coloniale entre 1884 et 1915. L'Allemagne se démarque des autres anciens pays colonisateurs, réticents à reconnaître leurs fautes, et parfois leurs crimes. Cette annonce est le fruit de longues négociations entre les deux États.