Mali: «Pour nous, ce n'est pas un coup d'État», dit Youssouf Coulibaly

Audio 05:05

Assimi Goïta. © Malik Konaté/AFP

Texte par : David Baché 6 mn

Au Mali, l'ex-président Bah N'Daw et l'ex Premier ministre Moctar Ouane ont pu rentrer chez eux mercredi soir après avoir été retenus plus de 48 heures par la junte du CNSP menée par le colonel Assimi Goïta. Le leader de la junte et vice-président de la transition a annoncé dans la foulée qu'il prenait les commandes de la transition. Son conseiller juridique, Youssouf Coulibaly, également professeur d'université et membre du Conseil national de transition, répond aux questions de David Baché.