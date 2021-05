Covid-19 au Gabon: allègement des mesures sanitaires

Au Gabon, le couvre-feu dès 18h, entré en vigueur, depuis février, pour éviter la propagation du Covid-19, est repoussé à partir de 21h. L’annonce a été faite au soir du vendredi 28 mai par le président Ali Bongo Ondimba dans un message à la Nation.

Publicité Lire la suite

Ali Bongo Ondimba affirme avoir allégé plusieurs mesures-barrière suite à la baisse du taux de contamination par le Covid-19 qui s’établit à 50 nouveaux cas par jour et à l’adhésion des Gabonais au programme de vaccination contre le virus. Des propos recueillis par notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

« Les efforts et les sacrifices que nous avons consentis collectivement ont produit des résultats tangibles, dit Ali Bongo Ondimba. C’est la victoire de tout un peuple. Aussi, ai-je décidé d’alléger plusieurs mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. En premier lieu, le début du couvre-feu est repoussé à 21 heures pour nous permettre de reprendre certaines activités économiques ou sociales mises en léthargie. Pour ce qui est des restaurants et des bars, ils pourront ouvrir jusqu’à 20h30. Leur accès sera conditionné par la présentation d’un test PCR d’une validité de 14 jours ou d’une carte de vaccination Covid-19. Toutefois, les voyageurs internationaux, à leur arrivée au Gabon, effectueront un test PCR et observeront une quarantaine de 24 heures dans les établissements hôteliers de la place jusqu’à présentation d’un test PCR négatif ».

À lire aussi : Gabon: deux morts dans des manifestations contre les mesures anti-Covid

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne