RDC: après l'accord avec le FMI, quels sont les engagements de l’État congolais?

En République démocratique du Congo (RDC), après un marathon de trois semaines de négociations, les délégations du gouvernement et du Fonds monétaire international (FMI) se sont mises d’accord sur le contenu d’un programme de trois ans. L’annonce a été faite, vendredi 28 mai.

Si l’accord est validé par le Conseil d’administration du FMI, la RDC pourrait commencer à toucher un premier décaissement, dès la mi-juillet, sur quelques 1,5 milliard de dollars qui pourraient être décaissés dans le cadre de ce programme. Cependant, en contrepartie, l’État congolais prend de nombreux engagements.

Renouveler le Conseil d'administration de la Banque centrale

Pour le moment, toutes les conditions ne sont pas encore remplies pour l’obtention de l’accord final du FMI. Le gouvernement congolais doit remplir ses engagements en termes de transparence dans la gestion des fonds covid-19, en publiant notamment les contrats qui justifient ses dépenses, ce qui est en cours. Il doit aussi modifier et renouveler le Conseil d'administration de la Banque centrale.

« L’engagement a été fermement pris. La mise en conformité avec la loi de 2018 sur la Banque centrale sera effective, avant le passage du dossier RDC au Conseil d’administration du FMI », a souligné Nicolas Kazadi, ministre des Finances.

Une fois que le programme sera adopté d'ici la mi-juillet, d’autres réformes devront être engagées par le gouvernement congolais, avec un calendrier précis, ce qui permettra alors le décaissement, par tranches, de l'aide du FMI.

« Meilleur climat des affaires »

« Les principales réformes, indique encore Nicolas Kazadi, sont en rapport avec la fiscalité et elles visent tout simplement la simplification en vue d’une mobilisation accrue des recettes et surtout, dans un meilleur climat des affaires. La coopération avec le FMI est la bienvenue pour notre gouvernement. Il est important de donner un signal qui atteste de notre volonté de ramener la RDC dans de bonnes pratiques en matière économique et financière », a ajouté le ministre des Finances avant de promettre que « le détail des engagements pris par l’Etat congolais sera connu prochainement ».

Parmi les réformes attendues, figure celle du rétablissement de la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée).

