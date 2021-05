Somalie: accord trouvé pour l'organisation d'élections d'ici 60 jours

Le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble, le 23 septembre 2020. AFP - STRINGER

Jeudi, le Premier ministre, Mohamed Hussein Roble, et les chefs des cinq régions semi-autonomes ont signé un accord pour organiser des élections « libres et équitables ». Elles devaient se tenir entre décembre 2020 et février 2021 mais des divergences entre les différents partis les ont retardées, plongeant la Somalie dans une crise politique.