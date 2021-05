Somaliland: un scrutin majeur pour un État non reconnu

Les Somalilandais sont appelés aux urnes ce lundi 31 mai. Ces élections législatives et municipales représentent un enjeu important pour ce territoire non reconnu par la communauté internationale.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Nairobi, Albane Thirouard

Le Somaliland organise ce lundi ses élections législatives et municipales. Les plus d’un million d’électeurs inscrits vont choisir les 82 membres de la Chambre des Représentants, la chambre basse du Parlement, ainsi que les 212 conseillers municipaux.

Ces deux scrutins sont fortement attendus car leur organisation a pris un retard important à cause d’une forte sécheresse et de désaccords entre les différents partis. Les dernières élections législatives ont eu lieu en 2005 et les dernières municipales en 2012, alors que les députés et les conseillers municipaux sont normalement élus pour des mandats de cinq ans. Leur tenue est donc une opportunité pour le Somaliland de réaffirmer sa pratique démocratique.

Observateurs

La Commission électorale assure tout mettre en place pour le bon déroulement de ces scrutins. 2 709 bureaux de votes ont été installés. Et plus de 1 000 policiers ont été déployés à Hargeisa pour assurer la sécurité des électeurs.

Une équipe internationale, financée par le gouvernement britannique mais gérée par l’Université de Londres, a aussi été détachée au Somaliland pour observer le processus électoral. Ces observateurs ont inspecté le matériel de vote ce week-end.

Les près de 800 candidats aux deux scrutins, dont 28 femmes, ont quant à eux achevé leur campagne électorale vendredi. Selon la Constitution, seuls trois partis sont autorisés à présenter des candidats pour les législatives. Une règle qui s’applique aussi à l’élection présidentielle et qui a pour but de limiter le tribalisme politique.

►À lire aussi : Somalie et Somaliland ont avancé dans le dialogue

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne