Algérie: l'association Rassemblement actions jeunesse (RAJ) menacée de dissolution

Aujourd’hui, c’est vrai. Nous assistons à des menaces du ministère de l’Intérieur de dissolution des partis politiques, notamment de l’UCP [l'Union pour le changement et le progrès], du PST [Parti socialiste des travailleurs] et des associations. La dernière, c’est l’association Rassemblement actions jeunesse, RAJ. Pour nous, c’est une situation d’abord alarmante et inquiétante. Cela fait maintenant des années que nous n’avons pas assisté à une telle escalade de la violence d’autant que ces associations ou ces partis politiques existent maintenant depuis 30 ans. Aujourd’hui, ce sont les acquis démocratiques qui sont carrément menacés.