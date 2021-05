Nigeria: le sud-est du pays, qui commémore la sanglante guerre du Biafra, est sous tension

Le sud-est du Nigeria est sous tension, alors que l’ancienne région séparatiste commémore l'époque du Biafra, en souvenir de la guerre sanglante à la fin des années 60 qui fit plus d’un million de morts. Ceux-ci appartenaient essentiellement à l'ethnie igbos .

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

En l’absence de commémorations officielles, le Mouvement des peuples indigènes du Biafra (Ipob) a ordonné à la population de rester strictement chez elle, de samedi soir à lundi soir, en fermant commerces et marchés. Du coup, la tension était palpable dans les rues désertés des États d’Anambra et d’Ebonyi ce dimanche 30 mai. Dans l’État d’Imo, les rues de la capitale Owerri, étaient totalement vides, alors que certains carrefours de la ville étaient occupés par les militaires, qui tiraient sporadiquement des coups de feu.

Cycle de violences

Par ailleurs, une station de police et une Cour de justice ont été attaquées dans une localité de l’État d’Imo dans la nuit de samedi. Un bureau de la commission électorale a également été incendiée dimanche matin dans cette région. Depuis des mois, le sud-est du Nigeria s’enfonce dans un cycle de violences. Au moins 127 policiers ou membres des forces de sécurité ont été tués et des dizaines de postes de police et de bâtiments publics ont été mis à sac depuis le début de l'année 2021.

Des soupçons pèsent sur le Réseau sécuritaire de l’est, le bras armé du mouvement séparatiste biafrais. Mais l’Ipob nie toute implication dans ces attaques répétées. Ce dimanche, la tension est encore montée d’un cran lorsqu’on a appris la mort d’un politicien local, à Owerri. Ahmed Gulak, un proche de l’ancien president Goodluck Jonathan, est tombé dans une embuscade sur la route de l’aéroport.

Inquiétudes

Très vite pointé du doigt, l’Ipob a fermement démenti être a l’origine de cet assassinat. Le porte-parole du groupe séparatiste s’est en revanche inquiété que celui-ci puisse servir de prétexte aux autorités, pour déclencher « une nouvelle operation militaire dans les regions de l’est ».

