Sénégal: le président Macky Sall inaugure un nouvel hôpital dans le sud-est enclavé

Vue de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou, Sénégal. © RFI/Théa Ollivier

Texte par : RFI 4 mn

La construction de l’hôpital régional Amath-Dansokho de Kédougou entre dans le cadre d’une politique de meilleur accès aux services de santé. Trois autres hôpitaux ont ouvert à Touba, Kaffrine et Sédhiou, pour un coût global d'environ 97 milliards de francs CFA (147,7 millions d’euros). Après plus de deux ans de travaux, l’hôpital de Kédougou vient soulager la population et le personnel de santé, même si quelques craintes et questionnements subsistent.