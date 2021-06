Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire: encore des interrogations après l’annonce d’un retour le 17 juin

Un partisan de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, en juillet 2018. (Image d'illustration) AFP - SIA KAMBOU

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Laurent Gbagbo rentrera le 17 juin en Côte d’Ivoire, selon son parti. Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI le 31 mars, vit à Bruxelles depuis deux ans. Son retour, après dix ans d’absence, est particulièrement attendu par ses partisans. Depuis plusieurs jours, un débat fait rage à Abidjan pour savoir quelle forme il doit prendre : discret comme le veulent les autorités et le RHDP le parti au pouvoir ou populaire et triomphal comme le souhaite le FPI et ses alliés ?