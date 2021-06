Mali: la Coordination des mouvements de l'Azawad veut des garanties sur l'application de l'Accord d'Alger

(illustration : Aguelhok, au Nord du Mali). La CMA avait négocié avec l'ancienne junte un accord, en janvier 2021, sur la gestion de la commune d'Aguelhok. LA CMA réclame au nouveau pouvoir dirigé par Assimi Goïta des gages sur l'application effective des dispositions de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger signé en 2015. David Baché/RFI

Après le second putsch au Mali, la CMA « décide de ne pas accompagner la transition actuelle sans un compromis garanti sur ses priorités. » Présente au sein du premier gouvernement de transition et du Conseil national de Transition, l'organe législatif, la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA ex-rebelles), réclame des gages sur l'application effective des dispositions de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger signé en 2015.