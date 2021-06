Maroc: le leader Front Polisario entendu par la justice espagnole

Brahim Ghali, leader indépendantiste du Front Polisario, le 27 février 2021, à Tindouf, en Algérie. Ryad Kramdi AFP/Archivos

Alors que la crise diplomatique se poursuit entre le Maroc et l’Espagne, le leader du Front Polisario, l’indépendantiste sarhaoui Brahim Ghali, malade du Covid-19 et d'un cancer, sera auditionné ce mardi 1er juin par le juge de l’Audience nationale Santiago Pedraz. Il le sera dans le cadre de deux plaintes déposées contre lui en Espagne. Le personnage est au coeur du litige entre Rabat et Madrid.