Rwanda : un youtubeur très critique du gouvernement arrêté

Le youtubeur Aimable Karasira, ancien professeur d’université récemment remercié, est accusé de négationnisme du génocide des Tutsis. Le Bureau des Enquêtes rwandais a annoncé son interpellation lundi soir sur Twitter.

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

Sur sa chaîne YouTube aux 62 000 abonnés, Aimable Karasira critique le gouvernement rwandais depuis des mois et tient des propos très controversés. Il parle régulièrement du génocide des Tutsis et de crimes du Front patriotique rwandais, aujourd’hui au pouvoir.

Dans sa dernière vidéo publiée le 20 mai, il compare le Rwanda de Paul Kagame à la Corée du Nord. Il se présente comme un rescapé du génocide et accuse des soldats du FPR d’avoir tué ses parents.

« Aimable Karasira fait des commentaires réguliers sur le génocide des Tutsis, en disant qu’il n’a pas été planifié », a indiqué le Bureau des enquêtes rwandais sur Twitter lundi, précisant que toute personne commettant des crimes sur les réseaux sociaux serait punie.

En février dernier, Yvonne Idamange, une youtubeuse qui critiquait les mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus et qui assurait, à tort, que le président Paul Kagame était mort avait, elle aussi, été arrêtée.

Alors que de plus en plus de rwandais utilisent les réseaux sociaux pour s’exprimer, au moins six journalistes ou commentateurs sur internet ont été détenus, arrêtés ou poursuivis en justice ces deux dernières années.

