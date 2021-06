En Guinée, Amnesty International appelle à une libération du militant Oumar Sylla.

Oumar Sylla c’est aujourd’hui un petit peu la principale figure, qui rappelle la répression qui a lieu aujourd’hui en Guinée, contre les opposants et les voix critiques au pouvoir. Et cela fait donc plus de sept mois qu’il est en détention arbitraire, puisqu’il avait été arrêté en septembre 2020 à Conakry, alors qu’il s’apprêtait à participer à une manifestation interdite. Cela lui a valu d’être condamné en janvier 2021 à onze mois de prison ferme. Il faut également rappeler qu’il a dû attendre quatre mois pour être jugé. Il a même fallu qu’il fasse une grève de la faim, fin de l’année 2020, pour que son procès soit tenu, pour que son procès s’organise de façon rapide, comme le réclame le droit international, de façon générale.