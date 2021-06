RDC: l'activiste Joseph Kitangala de nouveau arrêté et placé en détention

Joseph Kitangala Kibala est à nouveau derrière les barreaux de la prison de Makala. (image d'illustration) AFP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

Texte par : RFI

Joseph Kitangala Kibala a été arrêté pour la 2e fois vendredi dernier sur la base d’une plainte du patron du fonds de promotion de l’industrie Patrice Kitebi. Il avait été libéré en décembre dernier, après 18 mois passés en prison, pour avoir porté des accusations contre le même dirigeant. En cause : une émission de radio et deux courriers de Joseph Kitangala Kibala adressés aux ministres de la Justice et de l’Industrie pour demander la relance des enquêtes à l’encontre de l’ancien ministre.