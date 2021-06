Reportage

Éruption du Nyiragongo en RDC : Buhene, un village emporté par la lave

Audio 01:19

Buhene, territoire de Nyiragongo, après la coulée de lave. © Patient Ligodi/RFI

Selon le bilan officiel, l’éruption volcanique du 22 mai dernier a causé la mort de plus de 30 personnes, plus de 3 000 maisons ont été détruites, des centres de santé et des écoles ont également été affectés à Goma et ses environs. Parmi les quartiers touchés, il y a Buhene, à la lisière du territoire de Nyiragongo. Les dégâts y sont énormes.