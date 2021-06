Covid-19 : l’OMS pointe les difficultés de la vaccination en Afrique

Une femme se fait vacciner contre le Covid-19 à Klerksdorp en Afrique du Sud. Le 19 mai 2021. AFP - MICHELE SPATARI

Texte par : RFI Suivre 5 mn

L’Organisation mondiale de la Santé met en garde contre une possible 3ème vague de Covid-19 en Afrique alors que les contaminations repartent à la hausse dans 14 pays du continent, et que seulement 0,54% de la population africaine est actuellement complètement protégée par un vaccin. L’OMS reconnaît que le continent était mal préparé pour cette phase vaccinale et trop dépendant du reste du monde. Près de 99 % de la production de vaccins se fait en effet ailleurs qu’en Afrique. Et produire localement prendra du temps. Alors que certains pays du continent ont d’ores et déjà épuisé leurs stocks.