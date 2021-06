Tigré : le gouvernement éthiopien se dit victime d’une pression internationale injustifiée

Le gouvernement du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed réfute les accusations et refuse des négociations avec les rebelles tigréens. (image d'illustration) © AFP - AMANUEL SILESHI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les chancelleries occidentales demandent une nouvelle fois un accès libre et indépendant pour les humanitaires dans la province du Tigré, en guerre depuis 7 mois. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et plusieurs ambassades européennes exigent aussi un cessez-le-feu pour permettre à la région d’éviter une famine. Le gouvernement éthiopien se dit victime d’une pression internationale injustifiée. Addis-Abeba réfute les accusations et refuse des négociations avec les rebelles tigréens.