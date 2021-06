REPORTAGE

Afrique du Sud: installation de distributeurs d’anti retro-viraux dans les «townships»

Marche contre le sida à Durban, en Afrique du Sud, le 18 juillet 2016. REUTERS/Stringer

Le 5 juin 1981, apparaissent les premiers cas identifiés de sida, aux États-Unis. Deux ans plus tard, en 1983, l'Afrique du Sud détectait également deux premiers cas sur son sol. Aujourd'hui, c'est le pays qui compte le plus de personnes séropositives au monde, avec 7,5 millions de cas. Un tiers de ces personnes atteintes du sida ne prend pas de traitement antirétroviral, pourtant gratuit et accessible à tous en Afrique du Sud. Principale cause: le temps d'attente pour retirer les médicaments.