Soudan: «Hemeti» refuse l'intégration à l'armée de ses Forces de soutien rapide

Mohamed Hamdan Dagalo dit «Hemeti», chef des janjawid, la force d'action rapide soudanaise, Karthoum, le 18 mai 2019. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Soudan, le numéro deux de la transition, le général Mohamed Hamdan Dagalo dit « Hemeti », a publiquement refusé l'intégration de ses Forces de soutien rapide au sein d'une armée sous un commandement unifié. Un projet pourtant soutenu par le numéro un de la transition et les forces civiles qui co-dirigent le pays. Cette déclaration est surtout révélatrice de l'antagonisme de plus en plus fort qui se fait jour au sein des forces armées.