Burundi: une journée de commémoration nationale pour la mort de Pierre Nkurunziza

La tombe de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza lors de ses funérailles le 2- juin 2020 à Gitega (image d'illustration). AFP - TCHANDROU NITANGA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burundi, la journée est chômée et payée, car ce 8 juin est désormais la journée nationale du patriotisme et de la commémoration de la mort de Pierre Nkurunziza il y a tout juste un an. L'anniversaire de sa disparition vient donc allonger la liste des journées de célébrations sur le calendrier officiel de l'État et cela suscite la polémique.