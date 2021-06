Covid-19: Mastercard offre 1,3 milliard de dollars à l'UA pour l'achat de vaccins

Le don va permettre à l'Union africaine d'acheter de quoi protéger au moins 50 millions de personnes contre le Covid-19. © REUTERS - MIKE HUTCHINGS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'annonce a été faite ce mardi à New York. C'est le plus gros don privé pour l'achat de vaccin anti-Covid à ce jour. L'argent sera géré par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, mis en place par l'Union africaine.