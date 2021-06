Mort de Delphin Kahimbi en RDC: les six prévenus relaxés en première instance

Le général Delphin Kahimbi, ici près de Goma en octobre 2008, est décédé en février 2020 et les circonstances de sa mort ne sont toujours pas élucidées. AFP PHOTO / Walter ASTRADA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Aucune condamnation après plus d’une année d’enquête et un procès devant le tribunal de Grande instance de Kinshasa-Gombe. Le procès avait été ouvert début mai dans la prison centrale de Makala où quatre des six prévenus étaient détenus. La veuve du défunt et sa belle-mère qui étaient poursuivies pour meurtre ont été acquittées par les juges, mais les zones d’ombre persistent.