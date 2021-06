La tension reste volatile entre la France et la Centrafrique

Le président Emmanuel Macron et son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le 5 septembre 2019 à l'Élysée. AFP - LUDOVIC MARIN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La France a gelé son aide budgétaire et suspendu sa coopération militaire avec la Centrafrique. Paris justifie cette décision par des engagements non tenus des autorités centrafricaines « tant sur le plan politique envers l’opposition que sur le comportement vis-à-vis de la France », précise le ministère français des Armées. Le torchon brûle entre Paris et Bangui, mais des signes d'apaisement sont apparus.