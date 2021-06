Qui sont les «bandits» qui écument plusieurs États du Nigeria?

Des groupes de bandits sévissent dans plusieus États nigérians. © REUTERS/Goran Tomasevic/File Photo

RFI

Au Nigeria, les violences s'amplifient et s'étendent dans le nord-ouest du pays. Les « bandits » agissent habituellement dans les États de Zamfara, Katsina, Niger ou Kaduna (un peu plus à l'est). Dimanche, c'est l'État de Kebbi qui a été touché. Ils tuent, pillent et kidnappent sans distinction – plus motivés par l'appât du gain que par une quelconque idéologie, bien que certains aient lié des contacts avec les groupes jihadistes – Ansaru ou Boko Haram.