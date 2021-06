Réactions politiques diverses après la nomination de Choguel Maïga comme Premier ministre

L'ancien porte-parole du M5 et désormais Premier ministre Choguel Maïga, le 26 août 2020. AFP - ANNIE RISEMBERG

Texte par : RFI

Au Mali, le Premier ministre du second gouvernement de la Transition a été nommé lundi 7 juin, dans la foulée de la prestation de serment du nouveau président, le colonel Assimi Goïta. Comme attendu, c’est Choguel Maïga qui a été désigné. Le président du parti MPR et leader de la coalition M5-RFP, qui avait organisé il y a un an la contestation contre l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, doit maintenant former son gouvernement.