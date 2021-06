Barrage de la Renaissance : l'Ethiopie pose une fois plus ses lignes rouges

Vue générale du barrage de la Renaissance prise le 26 décembre 2019. EDUARDO SOTERAS / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Khartoum, les gouvernements du Soudan et de l'Égypte ont réaffirmé leur position commune sur le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne, mercredi 9 juin, tandis que, de son côté, Addis Abeba a une fois de plus posé ses lignes rouges. La tension monte autour de ce désaccord pour l'instant non résolu, alors que la deuxième phase du remplissage du barrage doit commencer bientôt.