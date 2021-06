Côte d’Ivoire: inauguration de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme

Le ministre ivoirien de la Défense Tene Birahima Ouattara (g), le Premier ministre ivoirien Patrick Achi (centre) et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian (d) lors de l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) à Jacqueville en Côte d'Ivoire le 10 juin 2021. AFP - ISSOUF SANOGO

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi et Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères ont inauguré aujourd’hui l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme AILCT à Jacqueville à une soixantaine de kilomètres de Abidjan. C’est la première partie du projet qui a été livré mais le site est opérationnel e peut tourner à plein régime. On y fera de la formation, de la stratégie et des entraînements. Une académie créée à l’initiative de la France et de la Côte d’Ivoire. Une décision prise par Emmanuel Macron et Allassane Ouattara après les attentats de Grand Bassam le 13 mars 2016.