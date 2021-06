Cameroun: une série de cambriolages dans des administrations défraie la chronique

Une vue aérienne de Yaoundé, au Cameroun (image d'illustration). COLIN DELFOSSE / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Qu'ils s'agissent de ministères à Yaoundé ou le siège de la plus grande organisation patronale à Douala, les malfrats ne reculent devant rien. Des cambriolages qui étonnent et interpellent plus d'un.