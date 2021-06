Reportage

Conflit au Tigré: cibles d'exactions, les civils paient un lourd tribut

Audio 01:29

Localité El Hassa dans la région du Tigré. La ville a été attaquée, le centre de santé a été détruit. Mai 2021. © RFI/ Sébastien Németh

Texte par : RFI Suivre 4 mn

En Éthiopie, le conflit continue dans la province du Tigré. Cette région du nord est toujours en proie à la violence entre l’ancien pouvoir du TPLF d’un côté, l’armée fédérale, des soldats érythréens et des miliciens Amharas de l’autre. Le conflit a fait des milliers de morts et entraîné des dégâts considérables. Depuis le début du conflit, les civils payent le plus lourd tribu. Reportage dans le centre du Tigré dans la localité d’El Hassa.