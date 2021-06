Des soldats somaliens entraînés en Érythrée puis envoyés se battre au Tigré, selon l'ONU

Des soldats somaliens en patrouille au Puntland (photo d'illustration). AFP PHOTO / Mohamed Abdiwahab

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un paragraphe du dernier rapport du rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme en Érythrée remet en cause les dénégation des autorités somaliennes. Le document affirme en effet que des soldats somaliens ont bel et bien été entraînés en Érythrée et envoyés se battre dans le Tigré, en Éthiopie, comme le dénoncent leurs familles et l'opposition somalienne, et malgré les démentis officiels.