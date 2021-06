Le nombre de décès liés au Covid-19 en Afrique est sous-estimé, selon une étude

Un personnel de santé reçoit une première dose de vaccin contre le Covid à Dakar, au Sénégal. (image d'illustration) REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Afrique déplore officiellement 133 000 décès dus au Covid-19 en 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais au sein des organisations, on reconnaît que ce chiffre est largement sous-estimé, faute de tests et de reporting adéquat. Selon une étude américaine, le bilan réel des victimes africaines du Covid pourrait être trois à quatre fois plus lourd.