RDC: des alliés du camp présidentiel dénoncent le projet de loi de réforme de la Céni

Siège de la Céni à Kinshasa, le 9 janvier 2019 (photo d'illustration). REUTERS/Baz Ratner

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En RDC, le projet de loi de réforme de la Céni adopté par l’Assemblée nationale la semaine dernière a été transmis au Sénat mercredi. En plus des opposants Martin Fayulu et Adolphe Muzito aux côtés d’organisations de la société civile, le G13 groupe de 13 parlementaires de l’Union sacrée de Félix Tshisekedi et des personnalités pro-reformes électorales contestent le texte adopté à l’Assemblée nationale.