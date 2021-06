Le Mozambique doit-il accepter une aide militaire face à la crise dans le Cabo Delgado?

Le gouvernement du Mozambique est réticent à accepter des troupes étrangères sur son territoire. Il préfère demander une assistance financière et matérielle, pour gérer ses propres problèmes sur son territoire. Ce vers quoi nous nous dirigeons, c’est que le Mozambique va recevoir un entrainement spécialisé de la part de ses partenaires Portuguais et Américain, afin que ses forces spéciales puisse se déployer de façon plus robuste ce mois-ci à Cabo Delgado.