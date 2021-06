RDC : une partie du parc des Virunga défiguré par l'éruption du Nyiragongo

Audio 01:15

Des gardes du parc national des Virunga patrouillent dans une zone près d'une coulée de lave solidifée du Nyiragongo, le 28 mai. AFP - ALEXIS HUGUET

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Un peu plus de deux semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo, la vie commence à reprendre à Goma et ses environs, mais les dégâts sont toujours visibles tant dans la ville, où les fissures sont perceptibles à certains endroits, qu’aux alentours de Goma. Une partie du parc national des Virunga porte encore les stigmates de la coulée de lave. Ce parc est présenté comme la zone protégée contenant la biodiversité la plus riche d’Afrique.