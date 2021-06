Cérémonies de rapatriement des restes de Lumumba: son petit-fils demande la transparence

À peine le calendrier annoncé, la restitution des restes de Patrice Emery Lumumba a été reportée sine die. La raison invoquée par les autorités est la crise sanitaire. Jean-Jacques Lumumba, le petit fils du père de l'indépendance congolaise demande la transparence sur les frais occasionnés par ces cérémonies.

Publicité Lire la suite

Le président congolais Felix Tshisekedi devait aller à Bruxelles pour assister à une première cérémonie dans une dizaine de jours. La dent, puisqu'il s'agit de ça, devait ensuite être présentée pour des hommages dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Finalement il n'y aura rien de tout ça, officiellement à cause de la troisième vague de Covid-19. C'est ce que le Premier ministre congolais Sama Lukonde Kyenge a annoncé vendredi en Conseil des ministres, et qui a été confirmé aussi côté belge ce samedi par son homologue belge Alexander de Croo. Du côté de la famille Lumumba, peu de réactions. À part cet appel lancé par son petit-fils et activiste anti-corruption Jean-Jacques Lumumba à clarifier le budget de ces cérémonies. La RDC, explique-t-il, n'a pas les moyens de faire des dépenses d'exception.

Je pense que l'occasion est choisie pour pouvoir éclaircir l'opinion nationale et internationale sur l'utilisation de la somme de 16 millions de dollars pour ces festivités. Le Congo est un pays pauvre avec beaucoup de priorités (...) qui manque de tout. Et je pense que ce report permettra d'éclaircir toutes ces zones d'ombre, parce qu'il ne faudrait pas utiliser la mémoire de Lumumba ou le rapatriement des reliques de Lumumba pour frustrer la population. parce qu'il s'agira d'un événement heureux pour l'honneur de ce grand Africain. RD CONGO _Son SOIR Report hommage Lumumba : reax famille peut être un mal pour un bien, cela permettra de clarifier budget

► À relire et réécouter : Dossier spécial : Patrice Lumumba, une indépendance assassinée

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne