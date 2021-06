Mort de Baye ag Bakabo: plus que deux acteurs de l'assassinat de G. Dupont et C. Verlon encore en vie

Claude Verlon (G) et Ghislaine Dupont à Kidal au Mali, en juillet 2013. Photo de Fabien Gosset (Radio France) RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Paris a confirmé, hier vendredi, la mort le 5 juin de Baye ag Bakabo, chef présumé du commando qui avait enlevé nos collègues de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali. Avec son décès, il ne reste plus qu’un membre du commando vivant, et un des présumés co-organisateur de l'enlèvement.