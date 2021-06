Ethiopie : le pape François appelle à prier pour le Tigré touché par la famine

La crise humanitaire au Tigré suscite l'inquiétude du pape François. Devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre ce dimanche 13 juin, le souverain pontife a lancé un appel pour que cessent les violences dans la région et que les civils soient épargnés de la famine.

Avec notre correspondant à Rome, Eric Sénanque

Il y a six mois, alors que les troupes éthiopiennes entraient en guerre au Tigré, le pape François avait déjà fait part de sa préoccupation face à l’escalade dans la région. Ce dimanche, c’est face à la gravité de la crise humanitaire que le souverain pontife a voulu interpeller les consciences.

« Je suis particulièrement proche de la population de la région du Tigré en Éthiopie, qui souffre d'une grave crise humanitaire qui expose les plus pauvres à la famine… Il y a la famine aujourd'hui, il y a la faim, là-bas ! Prions pour que les violences cessent immédiatement, pour que la nourriture et les soins de santé soient garantis pour tous, et que l'harmonie sociale soit rétablie dès que possible. »

Je suis particulièrement proche de la population du Tigré, en Éthiopie, touchée par une grave crise humanitaire. #PrionsEnsemble pour que les violences cessent, que la nourriture et les soins de santé soient garantis à tous et que l'harmonie sociale soit rétablie au plus vite. — Pape François (@Pontifex_fr) June 13, 2021

Selon les agences humanitaires de l’ONU, 350 000 personnes sont en situation de famine au Tigré et 30 000 enfants sont menacés de mort si une aide alimentaire d’urgence ne leur est pas apportée.

Sans les nommer, le pape a d’ailleurs remercié tous les acteurs humanitaires sur le terrain qui viennent en aide aux populations civiles.

