Rwanda: Antoine Anfré, nouvel ambassadeur de France à Kigali

Le président rwandais, Paul Kagame, et son homologue français, Emmanuel Macron, à Kigali, le 27 mai 2021.

C'est une confirmation, signe supplémentaire que les relations s'améliorent entre la France et le Rwanda. Alors que Paris n'avait plus d'ambassadeur à Kigali, le conseil des ministres rwandais a validé l'accréditation du diplomate proposé par Paris : Antoine Anfré, un bon connaisseur du continent.

Publicité Lire la suite

Nouveau représentant de la France à Kigali, Antoine Anfré, 58 ans, est un familier des dossiers africains. Ancien ambassadeur de France au Niger, il connait aussi la région des grands lacs pour avoir été premier secrétaire de l'ambassade de France en Ouganda dans les années 90. Il ira ensuite à la direction Afrique du ministère français des Affaires étrangères.

Antoine Anfré connait le dossier rwandais. Son nom apparaît même dans le rapport Duclert, du nom du responsable de la commission d'historiens mandatée par Emmanuel Macron pour travailler sur le rôle de la France pendant et avant le génocide. Un rapport qui établit « la responsabilité lourde et écrasante de la France » dans le génocide des Tutsis en 1994.

► À écouter aussi : Pour Vincent Duclert, «c'est un grand pas en avant qui est réalisé» au Rwanda

Antoine Anfré y est cité pour avoir alerté les autorités françaises de l'époque sur les risques de violences au Rwanda dans les années 90.

Dernier ambassadeur de France en poste, Michel Flesch a quitté Kigali en septembre 2015. Depuis lors, les intérêts français étaient gérés par un chargé d'affaires. Jérémie Blin, chargé d'affaires en poste actuellement, a pris ses fonctions en juillet 2019, avec pour mission d'accélérer le processus de rapprochement avec Kigali.

► À lire aussi : France/Rwanda: le rapprochement se poursuit entre Paris et Kigali

Enfin, la visite du président français à Kigali le mois dernier est venue mettre un terme à plus de 25 ans de relations parfois très fraîches entre la France et le Rwanda... Une réconciliation dont la nomination du nouvel ambassadeur est une pierre supplémentaire et évidemment très symbolique.

► À lire aussi : Emmanuel Macron au Rwanda: des «mots qui ont plus de valeur que des excuses» pour Paul Kagame

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne